Определите объем оксида углерода( 4), образующийся при сгорании метана CH4 объемом 20л.

Химия
Определите объем оксида углерода( 4), образующийся при сгорании метана CH4 объемом 20л.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН₄   +     2О₂     =   СО₂   +  2Н₂О n=1моль                  n=1моль Vm=22,4л/моль       Vm=22,4л/моль V=22,4л                   V=22,4л сост.пропорцию 20л----------хл 22,4л--------22,4л х=(22,4л*20л)/22,4л=20л ответ:20л углекислого газа или можно решить так: n(CH4)=V/Vm=20л/22,4(л/моль)=0,8929моль n(CO2)=n(CH4)=0,8929моль V(CO2)=Vm*n=22,4л/моль*0,8929моль=20л ответ:20л
Гость:
V(CO2)=V*n=22,4л/моль*0,8929моль= 20 л Разными способами решить можно 
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