Определите объем оксида углерода( 4), образующийся при сгорании метана CH4 объемом 20л.
Химия
Определите объем оксида углерода( 4), образующийся при сгорании метана CH4 объемом 20л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН₄ + 2О₂ = СО₂ + 2Н₂О n=1моль n=1моль Vm=22,4л/моль Vm=22,4л/моль V=22,4л V=22,4л сост.пропорцию 20л----------хл 22,4л--------22,4л х=(22,4л*20л)/22,4л=20л ответ:20л углекислого газа или можно решить так: n(CH4)=V/Vm=20л/22,4(л/моль)=0,8929моль n(CO2)=n(CH4)=0,8929моль V(CO2)=Vm*n=22,4л/моль*0,8929моль=20л ответ:20л
Гость:
V(CO2)=V*n=22,4л/моль*0,8929моль= 20 л Разными способами решить можно
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