когда саша прошёл 1.19км , миша решил его догнать на велосипеди . через 4мин 15с миша догнал сашу. с какой скоростью двигались мальчики , если скорость саши была в5 раз меньше скорости миши?

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Примем скорость Саши х м/мин, а скорость Миши 5х м/мин. Мишм проехал до встречи с Сашей 4,25*5 х км=21, 25 х м За 4,25 мин Саша прошел 4,25х, и еще до выезда Миши 1,19 км (1190 м) Всего ребята прошли равное расстояние Саша 4,25х+1190 м Миша - 21, 25 х м До встречи они прошли одинаковое расстояние. Составим и решим уравнение 4,25х+1190= 21, 25 х 21, 25 х - 4,25х=1190 17х=1190 х=70м/мин или 4,2 км/ч скорость Саши. Скорость Миши 4,2*5= 21 км/ч