Диагональ прямоугольника равна 13 см, а его периметр равен 34 см. Найдите стороны прямоугольника

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Полупириметр прямоугольника =34/2=17. Пусть одна сторона-Х, тогда другая сторона равна -17-Х. По теореме Пифагора Х^2+(17-X)^2=13^2/ Отсюда квадратное уравнение Х^2-17*X+60=0, Решаем его и получаем Х=5 или Х=12. ( Квадратное уравнение дает два корня). Следовательно , стороны прямоугольника равны: 5см и 17-5=12 см или 12 см и 17-5=12см