Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция

Химия
Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    А) NaCl диссоциирует на Na(+)+Cl(-) Б) KOH диссоциирует на K(+)+OH(-) В) CaCl2 диссоциирует на Са(+2)+2Cl(-)  Диссоциирует : две стрелки туда и обратно
Гость:
nacl=na(+)+cl(-) Cacl2=ca(+2)+2Cl(-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Записать четыре числа,в которых 702 сотни.Увеличь каждое полученное число на 210 десятков и запишите верные равенства.
Ответить
Математика
когда саша прошёл 1.19км , миша решил его догнать на велосипеди . через 4мин 15с миша догнал сашу. с какой скоростью двигались мальчики , если скор...
Ответить
Математика
найди верхнюю и  нижнюю границу выражений и заполни их оценку с помощью оценки неравенства.помогите мне плииииииииииииииииииииз! мне очень нужно к ...
Ответить
Химия
Определите объем оксида углерода( 4), образующийся при сгорании метана CH4 объемом 20л.
Ответить
Геометрия
высота правильной треугольной пирамиды равна 15 а боковое ребро 25.найдите расстояние между скрещивающимися ребрами пирамиды
Ответить