Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция
Химия
Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) NaCl диссоциирует на Na(+)+Cl(-) Б) KOH диссоциирует на K(+)+OH(-) В) CaCl2 диссоциирует на Са(+2)+2Cl(-) Диссоциирует : две стрелки туда и обратно
Гость:
nacl=na(+)+cl(-) Cacl2=ca(+2)+2Cl(-)
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