Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.

Математика

Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.

Автор: Гость