Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.
Математика
Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+15=17 17-7=10 5*2=10 10*10=100
Гость:
(2+15-7)*5*2=100 2*15+7*5*2=100
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