Найдите длину окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной а.
Геометрия
Найдите длину окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус вписанной окружности в правильный шестиугольник определяется по формуле r=√3*a/2 Длина окружности определяется по формуле l=2pi*r то есть для нашего случая l=2pi*√3*a/2=√3*api
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