Найдите длину окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной а.

Геометрия
Найдите длину окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной а.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус вписанной окружности в правильный шестиугольник определяется по формуле r=√3*a/2 Длина окружности определяется по формуле l=2pi*r то есть для нашего случая l=2pi*√3*a/2=√3*api
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Диагональ прямоугольника равна 13 см, а его периметр равен 34 см. Найдите стороны прямоугольника
Ответить
Математика
 Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всево...
Ответить
Химия
Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция
Ответить
Математика
Записать четыре числа,в которых 702 сотни.Увеличь каждое полученное число на 210 десятков и запишите верные равенства.
Ответить
Математика
когда саша прошёл 1.19км , миша решил его догнать на велосипеди . через 4мин 15с миша догнал сашу. с какой скоростью двигались мальчики , если скор...
Ответить