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Маша приготовила бабушке с дедушкой сладости: конфет и кексов вместе было 7 штук, пирогов и кексов – 9, а конфет и пирогов – 6. Сколько всего было сладостей? решение примем а - количество кексов, шт в - количество конфет, шт с - количество пирогов, шт тогда а+в=7 а+с=9 в+с=6 а=7-в--->(7-в)+с=9--->с-в=9-7=2--->с=в+2 в+с=6--->в+(в+2)=6--->2*в=6-2--->2*в=4--->в=2 с=2+2=4 а=7-2=5 всего = а+в+с=5+2+4=11 Ответ: всего сладостей было 11