напишите уравнение реакций этерификации, те при которой получается муравьинометиловый эфир.

Химия
напишите уравнение реакций этерификации, те при которой получается муравьинометиловый эфир.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СOOH + CH3OH = COО-CH3 + H2O Катализатор - конц. H2SO4. Реакция идёт при нагревании (если память не изменяет, при 170 градусах).
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