найти координаты: мыс рока,мыс челюскин, мыс дежнего, мыс пиай

Гость: Гость:

Мысс Рока 38 градусов с.ш и 9 градусов з.д Мысс Дежнёва 59 градусов с.ш и 170 градусов з.д Мысс Пиай 1 градус с.ш и 100 градусов в.д Мысс Челюскин 70 градусов с.ш и 106 градусов в.д