найти координаты: мыс рока,мыс челюскин, мыс дежнего, мыс пиай

Українська література
найти координаты: мыс рока,мыс челюскин, мыс дежнего, мыс пиай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысс Рока 38 градусов с.ш и 9 градусов з.д Мысс Дежнёва  59 градусов с.ш и 170 градусов з.д Мысс Пиай    1 градус с.ш и 100 градусов в.д Мысс Челюскин 70 градусов с.ш и 106 градусов в.д
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