найти координаты: мыс рока,мыс челюскин, мыс дежнего, мыс пиай
Українська література
найти координаты: мыс рока,мыс челюскин, мыс дежнего, мыс пиай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысс Рока 38 градусов с.ш и 9 градусов з.д Мысс Дежнёва 59 градусов с.ш и 170 градусов з.д Мысс Пиай 1 градус с.ш и 100 градусов в.д Мысс Челюскин 70 градусов с.ш и 106 градусов в.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Маша приготовила бабушке с дедушкой сладости: конфет и кексов вместе было 7 штук, пирогов и кексов – 9, а конфет и пирогов – 6. Сколько всего было ...
Физика
ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.