  Размножение и оплодотворение растений . Напишите об отличительных признаках полового и бесполого размножения

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Способы размножения растений: -Вегетативное размножение не связано с формированием специальных органов размножения и клеток. Оно осуществляется с помощью вегетативных органов растения: стебля (черенками и отводками), листьев, почек, корневищ, ползучих побегов, луковиц, корневых отпрысков (так размножаются растения, способные образовывать почки на корнях), листовых черенков и культурой ткани (выращивание в пробирке). -Бесполое размножение осуществляется с помощью спор. Спора - это специализированная клетка, прорастающая без слияния с другой клеткой. -Опыление - это процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика у цветковых растений и на микрополе семязачатка голосеменных. Половое * Участвует два организма * Участвуют половые клетки (гаметы), полученные путем мейоза * Дети получаются разные (происходит перекомбинация признаков отца и матери, повышается генетическое разнообразие популяции) Бесполое * Участвует один организм * Участвуют соматические клетки, размножающиеся митозом. * Дети получаются одинаковые, копии родителя (в сельском хозяйстве – позволяет быстро увеличить численность организмов, сохраняя все признаки сорта)