Ребята можите объяснить как решать такое,ато хорошенько позабыл. Найдите Прощадь прямоугольника,вершин которого заданы координатами в декартовой системе координат А(-2;0),B(0;-2);C(-3;-5);D(-5;-3)

Гость: Гость:

А(-2 это есть х, 0 это у) В(0-это х а -2 это у) так и стоишь четырехугольник, находишь площадь у меня вышло 12. сначала находишь площадь черырехугольника и потом вычитаешь площадьи прямугольных треугольников, на чертиже это все видно, удачи