Ребята можите объяснить как решать такое,ато хорошенько позабыл. Найдите Прощадь прямоугольника,вершин которого заданы координатами в декартовой системе координат А(-2;0),B(0;-2);C(-3;-5);D(-5;-3)

Алгебра
Ребята можите объяснить как решать такое,ато хорошенько позабыл. Найдите Прощадь прямоугольника,вершин которого заданы координатами в декартовой системе координат А(-2;0),B(0;-2);C(-3;-5);D(-5;-3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-2 это есть х, 0 это у) В(0-это х а -2 это у) так и стоишь четырехугольник, находишь площадь у меня вышло 12. сначала находишь площадь черырехугольника и потом вычитаешь площадьи прямугольных треугольников, на чертиже это все видно, удачи 
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