склади ы запиши опис рослини яка квытуэ влытку
Қазақ тiлi
склади ы запиши опис рослини яка квытуэ влытку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троянда-красива літня квіточка.У неї багато тендітних пелюсток.Вона має довге зелене стебло,вкрите голочками.Так троянда захищає свою красу.Ця квіточка зазвичай буває червона,рожева,біла та жовта.Також троянда має чудовий аромат.Всім людям подобажться ця ніжна квіточка.
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