Основание пирамиды-треугольник со сторонами 24,26 и 10.Боковые грани наклонены к основанию под углом 45 градусов.Найдите высоту пирамиды

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Боковые рёбра наклонены к основанию по углом 45 градусов значит основание высоты пирамиды-центр окружности опис около основания 26^2=24^2+10^2- в основании прямоуг треугольник 26-гипотенуза R=13 R=H=13