придумайте рассказ о дереве,которое считаешь чудесным. где оно растёт,как выглядит в разное время суток,что бывает с деревом в разное время года,как относятся к этому дереву люди,почему ты считаешь его чудесным. при описании ис...
Литература
придумайте рассказ о дереве,которое считаешь чудесным. где оно растёт,как выглядит в разное время суток,что бывает с деревом в разное время года,как относятся к этому дереву люди,почему ты считаешь его чудесным. при описании используй слова:как,будто,словно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на обитаемом острове растет дерево фруктовое на нем растут все фрукты мира утром и весь день оно наклоняет свои ветви для того чтобы люди могли срывать фрукты а ночью фрукты оч. быстро растут во все времена года оно плодоносит оно чудесное как в сказке будто посадил ее не человек словно по просбам голодных людей оно выросло я считаю чудесным потому что нигде более такого не встретишь. ВООТ (прости что без знаков )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз
Математика
1) 1см(3) серебра имеет массу 10,5 г. Определите массу серебряного слитка, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2,3 дм, 0,14...
Алгебра
Дима шел вдоль реки к остановке автобуса. Не дойдя до остановки 3 км, он решил искупаться и потратил на это 15 мин.Чтобы успеть к автобусу вовремя,...