придумайте рассказ о дереве,которое считаешь чудесным. где оно растёт,как выглядит в разное время суток,что бывает с деревом в разное время года,как относятся к этому дереву люди,почему ты считаешь его чудесным. при описании ис...

Гость: Гость:

на обитаемом острове растет дерево фруктовое на нем растут все фрукты мира утром и весь день оно наклоняет свои ветви для того чтобы люди могли срывать фрукты а ночью фрукты оч. быстро растут во все времена года оно плодоносит оно чудесное как в сказке будто посадил ее не человек словно по просбам голодных людей оно выросло я считаю чудесным потому что нигде более такого не встретишь. ВООТ (прости что без знаков )