В трамвае ехало в 3 раза больше женщин,чем мужщин.Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин,а вошли четверо мужщин и одна женщина,пассажиров стало 36.Сколько женщин было в трамвае до этой остановке?

Математика

В трамвае ехало в 3 раза больше женщин,чем мужщин.Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин,а вошли четверо мужщин и одна женщина,пассажиров стало 36.Сколько женщин было в трамвае до этой остановке?

Автор: Гость