В трамвае ехало в 3 раза больше женщин,чем мужщин.Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин,а вошли четверо мужщин и одна женщина,пассажиров стало 36.Сколько женщин было в трамвае до этой остановке?
Математика
В трамвае ехало в 3 раза больше женщин,чем мужщин.Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин,а вошли четверо мужщин и одна женщина,пассажиров стало 36.Сколько женщин было в трамвае до этой остановке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть сначало в трамвае ехало х мужчин,тогда женщин 3х. После остановки мужчин (х-2+4),а женщин после остановки 3х-7+1.Составим и решим уравнение х-2+4+3х-7+1=36 4х=36+2-4+7-1 4х=40 х=40:4 х=10-было вначале мужчин 10*3=30-был вначале женщин ответ:30 женщин
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