Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: a) Li -LiO2-LiOH-LiCO3-CO2 B) CaCO3-CaO-CaC2-C2H2-C6H6-C6H5NO2-C6N5NH2-C6H5NH2-HCL
Химия
Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: a) Li -LiO2-LiOH-LiCO3-CO2 B) CaCO3-CaO-CaC2-C2H2-C6H6-C6H5NO2-C6N5NH2-C6H5NH2-HCL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2LiH = 2Li + H2, 2LiOH = Li2O + H2O , 2LiH + O2 = 2LiOH , Li2O + CO2 = Li2CO3 , O2 + C= CO2 б)CaO + CO2 = CaCO3, Ca(OH)2 = CaO + H2O , Ca + 2C= CaC2 , H2 + 2C= C2H2 , C6H5COONa + NaOH → C6H6↑ + Na2CO3 , ? , C6H5NO2 + H2O C6H5NO2 + NH3OH -> C6N5NH2 + HNO3 C6H5NH2 + 5 HCL , C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O , NH4Cl = NH3 + HCl
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