Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: a) Li -LiO2-LiOH-LiCO3-CO2 B) CaCO3-CaO-CaC2-C2H2-C6H6-C6H5NO2-C6N5NH2-C6H5NH2-HCL

Химия

Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: a) Li -LiO2-LiOH-LiCO3-CO2 B) CaCO3-CaO-CaC2-C2H2-C6H6-C6H5NO2-C6N5NH2-C6H5NH2-HCL

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