4cos^2 x=3 решить уравнение
Алгебра
4cos^2 x=3 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*cos(x)^2=3 cos(x)^2=3/4 cos(x)=+-sqrt(3)/2 cos(x)=sqrt(3)/2 cos(x)=-sqrt(3)/2 x=+-Pi/6+2*Pi*n x=+-5*Pi/6+2*Pi*n
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