транскрипция нужна к выделенным буковкам:frIEnd,postcARd,tOWn,strEEt. Помогите пожалуйста кто знает очень надо.За ранее спасибо.

Английский язык

транскрипция нужна к выделенным буковкам:frIEnd,postcARd,tOWn,strEEt. Помогите пожалуйста кто знает очень надо.За ранее спасибо.

Автор: Гость