транскрипция нужна к выделенным буковкам:frIEnd,postcARd,tOWn,strEEt. Помогите пожалуйста кто знает очень надо.За ранее спасибо.
Английский язык
транскрипция нужна к выделенным буковкам:frIEnd,postcARd,tOWn,strEEt. Помогите пожалуйста кто знает очень надо.За ранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
frIEnd-[e], postcARd-[a:], tOWn-[au], strEEt-[i:].
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