вставьте слово в стихотворение: я рыжая представь и много я хитрила но буквы переставь теперь я .....
Русский язык
вставьте слово в стихотворение: я рыжая представь и много я хитрила но буквы переставь теперь я .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как рыжая и хитрая,то может лиса?
Гость:
может"сила"(т.к. "я рыжая ... и много я хитрила" лиса, а буквы переставь - сила)
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