вставьте слово в стихотворение: я рыжая представь и много я хитрила но буквы переставь теперь я .....

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вставьте слово в стихотворение: я рыжая представь и много я хитрила но буквы переставь теперь я .....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как рыжая и хитрая,то может лиса?  
Гость:
может"сила"(т.к. "я рыжая ... и много я хитрила" лиса,  а буквы переставь - сила)
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