Двум рабочим нужно изготовить 810 деталей.Первый рабочий каждый час изготавливает по 44 детали,а второй рабочий работает с производительностью37 деталей в час.Сколько деталей им останется изготовить после 7 часов совместной раб...

Первый рабочий за 7 часов изготовит 44*7=308 деталей, а второй 37*7=259 Всего 308+259=567 деталей и им останется изготовить 810-567=243 детали

Гость: Гость:

1) 44+37 = 81 деталь изготавливают оба рабочих за 1 час 2) 81 деталей * 7 часов = 567 деталей изготавливают оба рабочих за 7 часов 3) 810 деталей - 567деталей = 243 детали останется изготовить двум рабочим после 7 часов совместной работы. 2 вариант 1) 44+37 = 81 деталь изготавливают оба рабочих за 1 час 2) 810 деталей : 81 деталь = 10 часов - за 10ч оба рабочих изготовят 810 деталей 3) 10часов - 7часов = 3 часа - останется работать двум рабочим после 7-ми часов работы 4) 3 часа * 81 детать = 243 детали останется изготовить двум рабочим после 7 часов совместной работы.