Помогите написать ионное уравнение реакции 3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Гость: Гость:

3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3Cu с зарядом +2) прибавить( 8H с зарядом + ) +(8NO3 с зарядом -) = (3Cu с зарядом +2) + (2NO3 с зарядом минус) + (2NO с зарядом минус) + 4H2O потом сокращаем и получается 8H+8NO3=2NO3+4H2O