Помогите написать ионное уравнение реакции 3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Химия
Помогите написать ионное уравнение реакции 3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3Cu с зарядом +2) прибавить( 8H с зарядом + ) +(8NO3 с зарядом -) = (3Cu с зарядом +2) + (2NO3 с зарядом минус) + (2NO с зарядом минус) + 4H2O потом сокращаем и получается 8H+8NO3=2NO3+4H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
вставьте слово в стихотворение: я рыжая представь и много я хитрила но буквы переставь теперь я .....
Английский язык
транскрипция нужна к выделенным буковкам:frIEnd,postcARd,tOWn,strEEt. Помогите пожалуйста кто знает очень надо.За ранее спасибо.
Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 ч вслед за ним выехал велосипедист. Через сколько времени после своего выезда велосипедист догонит пешехода. ес...
Алгебра