Площадь пластины слюдяного конденсатора 15 см^2, а расстояние между пластинами 0,02 см. Какова емкость конденсатора?
Физика
Площадь пластины слюдяного конденсатора 15 см^2, а расстояние между пластинами 0,02 см. Какова емкость конденсатора?
Ответ(ы) на вопрос:
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С=E0ES/d=(8.85*10^-12*7,5*0.0015)/0.0002=4.98x10^-10 Фарад
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