Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, но в пункт N приехал на 5 мин раньше 2-ого. Известно, что его скорость в 1,5 разв...
Алгебра
Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, но в пункт N приехал на 5 мин раньше 2-ого. Известно, что его скорость в 1,5 разв больше скорости 2-ого. Найти скорость авто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем меньшую скорость за х км/ч. Тогда скорость первого автомобиля 1,5х Первый автомобиль был в пути 80:1,5 +1/4 часа Второй - 80:х Известно, что второй ехал дольше первого на 5 минут(1/12 часа) Составим уравнение 80:х =80:1,5х +1/4 +1/12 80:х - 80:1,5х= 3/12 +1/12 80:х - 80:1,5х= 1/3 Умножим обе части уравнения на 3*1,5х=4,5х , чтобы избавиться от дроби. 360 - 240 = 1,5х х=80 (км/ч) скорость второго автомобиля 80*1,5 =120 (км/ч) скорость второго автомобиля
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