Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, но в пункт N приехал на 5 мин раньше 2-ого. Известно, что его скорость в 1,5 разв...

Алгебра

Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, но в пункт N приехал на 5 мин раньше 2-ого. Известно, что его скорость в 1,5 разв больше скорости 2-ого. Найти скорость авто?

Автор: Гость