что образуется при окислении глюкозы?
Химия
что образуется при окислении глюкозы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6h12o6+6o2=6co2+6h2o
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