проанализируйте экономическую карту Китая: 1)выявите различия в специализации сельского хозяйства на западе и на востоке страны. 2)объясните одну причину,определившу эти различия.

Українська література
проанализируйте экономическую карту Китая: 1)выявите различия в специализации сельского хозяйства на западе и на востоке страны. 2)объясните одну причину,определившу эти различия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вопрос: 1) увеличение совокупных возможностей зернового производства; 2) стимулирование развития экологически чистого животноводства и рыбоводства; 3) развитие высокоэффективного производства технических культур и садоводства; 4) усиление контроля качества сельскохозяйственной продукции; 5) внедрение научно-технических достижений в сельскохозяйственное производство и подготовка крестьян нового типа; 6) повышение уровня индустриализованного хозяйствования и организованного производства в аграрном секторе; 7) распространение сельскохозяйственного производства с замкнутым циклом; 8) внедрение современного сельскохозяйственного оборудования; 9) борьба с эпидемиями таких заболеваний как птичий грипп; 10) создание образцово-показательных новых социалистических деревень. 2 вопрос: ---
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