проанализируйте экономическую карту Китая: 1)выявите различия в специализации сельского хозяйства на западе и на востоке страны. 2)объясните одну причину,определившу эти различия.
Українська література
проанализируйте экономическую карту Китая: 1)выявите различия в специализации сельского хозяйства на западе и на востоке страны. 2)объясните одну причину,определившу эти различия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вопрос: 1) увеличение совокупных возможностей зернового производства; 2) стимулирование развития экологически чистого животноводства и рыбоводства; 3) развитие высокоэффективного производства технических культур и садоводства; 4) усиление контроля качества сельскохозяйственной продукции; 5) внедрение научно-технических достижений в сельскохозяйственное производство и подготовка крестьян нового типа; 6) повышение уровня индустриализованного хозяйствования и организованного производства в аграрном секторе; 7) распространение сельскохозяйственного производства с замкнутым циклом; 8) внедрение современного сельскохозяйственного оборудования; 9) борьба с эпидемиями таких заболеваний как птичий грипп; 10) создание образцово-показательных новых социалистических деревень. 2 вопрос: ---
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
[latex]К какому классу органических соединений относиться вещество состава C_{5 }Н_{10}?Написать возможные структурные формулы соединений,дать им н...
Алгебра
Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, н...