Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6м. Каков период колебаний ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3м/с?

Физика

Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6м. Каков период колебаний ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3м/с?

Автор: Гость