Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6м. Каков период колебаний ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3м/с?
Физика
Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6м. Каков период колебаний ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что 0,5с , но не уверен..
Гость:
T=l(длина волны)/v(скорость)=6/3=2с ответ:2с
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