найдите массу масла из 7 кг хлопковых семян,если из 14 кг семян получается 5,1 кг масла
Математика
найдите массу масла из 7 кг хлопковых семян,если из 14 кг семян получается 5,1 кг масла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 7/14=х/5,1 Вычислим х: х=7*5,1/14=2,55(кг) Ответ: 2,55 кг
Гость:
14 кг - 5,1кг масла 7 кг - x кг масла По правилу пропорции: x=7*5,1/14=2.55 кг
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