найдите массу масла из 7 кг хлопковых семян,если из 14 кг семян получается 5,1 кг масла

Математика
найдите массу масла из 7 кг хлопковых семян,если из 14 кг семян получается 5,1 кг масла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 7/14=х/5,1 Вычислим х: х=7*5,1/14=2,55(кг) Ответ: 2,55 кг 
Гость:
14 кг - 5,1кг масла 7 кг - x кг масла   По правилу пропорции: x=7*5,1/14=2.55 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
звуко буквенный разбор слова улей
Ответить
Литература
мини сочинение о разном понимании счастья. вообщем о том что у разных людей разное понимание счастья
Ответить
Геометрия
На окружности с центром в точке О и радиусом 1 м. расположено точки А и В, и С так, что АВ - диаметр окружности, АС = [latex]\sqrt{3}[/latex] м. По...
Ответить
Химия
что получается при реакции  CO2+Na2CO3  CO2+AgNo3 
Ответить
Физика
Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6м. Каков период колебаний ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3м/с?
Ответить