звуко буквенный разбор слова улей

Гость: Гость:

улей у - [у] гласный,ударный л - [л] согласный,мягкий,звонкий,непарный,сонорный е - [и] гласный,безударный й - [й] согласный, мягкий,звонкий,непарный,сонорный 4 буквы,4 звука.