звуко буквенный разбор слова улей
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звуко буквенный разбор слова улей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
улей у - [у] гласный,ударный л - [л] согласный,мягкий,звонкий,непарный,сонорный е - [и] гласный,безударный й - [й] согласный, мягкий,звонкий,непарный,сонорный 4 буквы,4 звука.
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