звуко буквенный разбор слова улей

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звуко буквенный разбор слова улей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
улей у - [у]   гласный,ударный л - [л]  согласный,мягкий,звонкий,непарный,сонорный е - [и]  гласный,безударный й - [й]  согласный, мягкий,звонкий,непарный,сонорный 4 буквы,4 звука.
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