1.Вату массой 0,5 кг содержащую 90% целлюлозы, подвергли кислотному гидролизу  и получили 238 г глюкозы. Вычислите практический выход (%) глюкозы. 2.Составьте уравнения химических реакций: карбид кальция→этин→этан→хлорэтан→этан...

Гость: Гость:

1. (С6H10O5)n + H2O => n(C6H12O6) Дано: m ваты = 0,5 кг = 500 г ω (С6H10O5) = 90 % = 0,9 m практическая (C6H12O6) = 232 г Найти: η (C6H12O6) Решение: η = (m практ : m теор) * 100 % 1) m цел = m ваты * ω =500 * 0,9 = 450 г 2) n цел = m цел : M цел = 450 : (6*12+1*10+16*5) = 450 : 162 ~ 2,8 моль 3) n цел : n гл = n:n => n гл = 2,8 моль 4) m теор. гл = n гл * M гл = 2,8 * (6*12+1*12+16*6) = 180 * 2,8 = 504 г 5) η гл = (m практ : m теор) * 100 % = (232 : 504) * 100 % ~ 46 % Ответ: 46 %. 2. карбид кальция→этин→этан→хлорэтан→этанол→этиламин 1) CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2 (газ) 2) C2H2 + 2 H2 = C2H6 (катализатор - Pt или Ni) 3) С2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl (реакция идёт при квантах света) 4) С2H5Cl + NaOH (aqv) = C2H5OH + NaCl (реакция идёт при нагревании) 5) C2H5OH + NH3 = С2H5NH2 + H2O