хлорид меди(2)в водном растворе реагирует с сульфатом натрия, бромид водорода, нитрат кальция, сульфид калия
Химия
хлорид меди(2)в водном растворе реагирует с сульфатом натрия, бромид водорода, нитрат кальция, сульфид калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего сульфик калия но по идеи она может идти
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