Сторона ромба равна 10 см, а одна из диагоналей 16 см. Найти высоту ромба.

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найдем площадь ромба, применив формулу Герона к треугольнику, образованному двумя сторонами ромба и его диагональю: S=2*sqrt(18*8*8*2)=96 Теперь используем формулу площади ромба S=h*a, h*10=96, h=9,6