Катер прошёл от одной пристани до другой 240 км и вернулся обратно. Найите среднюю скорость катера на вс1м пути, если его собственная скарость 18 км/ч, а скорость течения 2 км/ч.
Алгебра
Катер прошёл от одной пристани до другой 240 км и вернулся обратно. Найите среднюю скорость катера на вс1м пути, если его собственная скарость 18 км/ч, а скорость течения 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем общее время в пути по течению: 240:(18+2)=12 против течения: 240:(18-2)=15 общее время в пути 12+15=27ч общий километраж пути: 240+240=480 средняя скорость: 480:27=17,8 км/ч
Гость:
1) 18 + 2 = 20 км/ч скорость катера по течению 2) 240 : 20 = 12 часов шёл катер по течению 3) 18 - 2 = 16 км/ч скорость катера против течения 4)0 240 : 16 = 15 часов шёл катер против течения 5) 12 +15 = 27 часов время в пути 6) 240 х 2 = 480 км всё расстояние,котрое прошёл катер 7) 480 : 27 =17,8 км/ч средняя скорость катера на всём пути.
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