Катер прошёл от одной пристани до другой 240 км и вернулся обратно. Найите среднюю скорость катера на вс1м пути, если его собственная скарость 18 км/ч, а скорость течения 2 км/ч.

Алгебра

Катер прошёл от одной пристани до другой 240 км и вернулся обратно. Найите среднюю скорость катера на вс1м пути, если его собственная скарость 18 км/ч, а скорость течения 2 км/ч.

Автор: Гость