1)Почему при боковом зрении хорошо видна форма предмета,его перемещение в поле зрения,но неразличим цвет?

Биология

1)Почему при боковом зрении хорошо видна форма предмета,его перемещение в поле зрения,но неразличим цвет?

Автор: Гость