найти объем шара и площадь сферы,если радиус шара 2м

Геометрия
найти объем шара и площадь сферы,если радиус шара 2м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле [latex]V=\frac{4\pi R^{3}}{3}[/latex] находим объём шара. V≈ 33.51 По формуле [latex]S=4\pi R^{2}[/latex] находим площадь сферы. S≈ 50.26 
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