Ископаемые люди современного типа мышления,обладающие развитой речью,мышлением,владеющие разными видами искусства чем вырабатывается гармон роста что развивается при недостатке синтеза инсулина за что отвечает вегитативная,само...
Биология
Ископаемые люди современного типа мышления,обладающие развитой речью,мышлением,владеющие разными видами искусства чем вырабатывается гармон роста что развивается при недостатке синтеза инсулина за что отвечает вегитативная,самотическая и центральная нервная система где распологаются болевые рецепторы как называется нерастворимый белок плазмы образующий тромбоциты какое вещество в крови может присоединять кислород к какой ткани относится кровь и лимфа какими клетками крови выделяются антитела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гормон инсулин вырабатывается специализированными клетками,тканями или органами,и оказывающее влияние на деятельность других органов и тканей. Абсолютная недостаточность инсулина является ключевым звеном патогенеза сахарного диабета первого типа. Вегитативная нервная система регулирует функциональный уровень внутренней жизни организма. Самотическая-иннервирует мышцы,обеспечивает моторные и сенсорные фцнкции организма. Центральная-осуществляет простые и сложные высокодифференцированные отражательные реакции. Болевые рецепторы находятся в коже. Тромбопластин. Гемоглабин может присоеденять кислород. К опорно -трофическим тканям. Цитокины.
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