Ископаемые люди современного типа мышления,обладающие развитой речью,мышлением,владеющие разными видами искусства чем вырабатывается гармон роста что развивается при недостатке синтеза инсулина за что отвечает вегитативная,само...

Биология

Ископаемые люди современного типа мышления,обладающие развитой речью,мышлением,владеющие разными видами искусства чем вырабатывается гармон роста что развивается при недостатке синтеза инсулина за что отвечает вегитативная,самотическая и центральная нервная система где распологаются болевые рецепторы как называется нерастворимый белок плазмы образующий тромбоциты какое вещество в крови может присоединять кислород к какой ткани относится кровь и лимфа какими клетками крови выделяются антитела

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