2 Периметр равнобедренного треугольника равен 45 см,а одна из его сторон меньше другой на 12 см.Найдите стороны треугольника.
Геометрия
2 Периметр равнобедренного треугольника равен 45 см,а одна из его сторон меньше другой на 12 см.Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть два способа решения. 1. Если боковая сторона равна х, то основание х+12, тогда х+х+х+12=45, 3х=33, х=11 и х+12=23 Т.е. боковые стороны равны 11, а основание равно 23. 2. Если основание равно х, то боковые стороны равны х+12, тогда х+х+12+х+12=45, 3х=21,х=7, х+12=19 Ответ: 11 и 23 либо 7 и 19
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