2 Периметр равнобедренного треугольника равен 45 см,а одна из его сторон меньше другой на 12 см.Найдите стороны треугольника.

Геометрия
2 Периметр равнобедренного треугольника равен 45 см,а одна из его сторон меньше другой на 12 см.Найдите стороны треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть два способа решения.  1. Если боковая сторона равна х, то основание х+12, тогда х+х+х+12=45, 3х=33, х=11 и х+12=23  Т.е. боковые стороны равны 11, а основание равно 23.  2. Если основание равно х, то боковые стороны равны х+12, тогда х+х+12+х+12=45, 3х=21,х=7,  х+12=19  Ответ: 11 и 23 либо 7 и 19 
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