Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.

Химия
Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A.  H₂S, P₄, CO₂  Потому что все елементы в формулах неметалы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В?
Ответить
Биология
Ископаемые люди современного типа мышления,обладающие развитой речью,мышлением,владеющие разными видами искусства чем вырабатывается гармон роста ч...
Ответить
Математика
Площадь квадратного участка земли равна 64 квадр.метра. Чему равна длина стороны участка ? Надо написать условие , формулу и решение.
Ответить
Химия
HCl+нитрат свинца (II)=.... NaCl+нитрат свинца (II)=.... CaCl2+нитрат свинца (II)=... ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ!!!
Ответить
Геометрия
найти объем шара и площадь сферы,если радиус шара 2м
Ответить