Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.
Химия
Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. H₂S, P₄, CO₂ Потому что все елементы в формулах неметалы.
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