Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.

Химия

Группа формул веществ с ковалентным типом связи. А. H2S, P4, CO2, Б. HCl. NaCl. H2O. В. H2S. H2. KCl. Г. CaО. SO2. CH4.

Автор: Гость