электрон движется со скоростью 3,54*10^5 м/с попадает в однородное магнитное поле с индукцией 2*10^-5 Тл. перпендикулярно к линиям магнитной индукции и продолжает двигаться по окружности радиусом 10 см. Определите отношение зар...

Физика

электрон движется со скоростью 3,54*10^5 м/с попадает в однородное магнитное поле с индукцией 2*10^-5 Тл. перпендикулярно к линиям магнитной индукции и продолжает двигаться по окружности радиусом 10 см. Определите отношение заряда электрона к его массе.

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