электрон движется со скоростью 3,54*10^5 м/с попадает в однородное магнитное поле с индукцией 2*10^-5 Тл. перпендикулярно к линиям магнитной индукции и продолжает двигаться по окружности радиусом 10 см. Определите отношение зар...

Физика
электрон движется со скоростью 3,54*10^5 м/с попадает в однородное магнитное поле с индукцией 2*10^-5 Тл. перпендикулярно к линиям магнитной индукции и продолжает двигаться по окружности радиусом 10 см. Определите отношение заряда электрона к его массе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v= 3,54*10^5 м/с; B=2*10^-5 Тл; R=0.1 м; Решение :  На электрон действует сила Лоренца :  q*v*B=m*v*v/R q/m=v/(R*B)=17.7*10^10; Ответ: 17.7*10^10;
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