При каких значениях m уравнение -х(в квадрате)-6х+1=m имеет два корня
Алгебра
При каких значениях m уравнение -х(в квадрате)-6х+1=m имеет два корня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при равном 0 -x^2-6x+1=0 x^2+6x-1=0 D=36+4=40 x1=[latex]\frac{-6+2\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10}-3[/latex] x2= [latex]-\sqrt{10}-3[/latex]
Гость:
при m=0, т.к. -x^2-6x+1=0 |*(-1) x^2+6x-1=0 (a=1, b=6, c=-1) D=b²-4ac=36+4=40 т.к. D>0, уравнение имеет два корня x1,2=(-b²±√D)/2a=(-6±√40)/2 x1=(-6+√40)/2 = √10 -3 x2=(-6-√40)/2 = (-2*(3+√10))/2 = -√10+3
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