как с помощью только одной мензурки определить плотность небольшого куска древесины
Физика
как с помощью только одной мензурки определить плотность небольшого куска древесины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наливаем жидскости с известной плотностью (дистиллированная вода 1г/cм^3) засекаем начальный уровень 1 отпускаем деревяшку плавать, засекаем уровень 2 погружаем деревяшку целиком, засекаем уровень 3 уровень 2 - уровень 1 = объём жидкости, равный по массе деревяшке уровень 3 - уровень 1 = объём деревяшки плотность деревяшки = плотность жидкости * (уровень2-уровень1) / (уровень3-уровень1)
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