Кем была открыта яйцеклетка Что выделяют в кровь железы внутренней секреции Что отличает человека от животного Клетками какой ткани образованы стенки сосудов и внутренних органов Какие кости относятся к плоским За счет чего про...
Биология
Кем была открыта яйцеклетка Что выделяют в кровь железы внутренней секреции Что отличает человека от животного Клетками какой ткани образованы стенки сосудов и внутренних органов Какие кости относятся к плоским За счет чего происходит рост костей в длину и в ширину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Единственное что я не знаю 2)Тропностимулирующие гормоны 3) У людей есть совесть-это единственное что отличает человека от животных 4) Мышечной ткани 5) Кости: скелета, черепа,лопаток 6) За счёт деления клеток внетреннего слоя
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