даны формулы солей: KHS, AlCl3, NaHSO4, K3PO4, Fe2(SO4)3. напишите уравнений диссоциации этих солей...помогите пожалуйста(((
Химия
даны формулы солей: KHS, AlCl3, NaHSO4, K3PO4, Fe2(SO4)3. напишите уравнений диссоциации этих солей...помогите пожалуйста(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KHS = K(+) + HS(-); AlCL3 = Al(3+) + 3Cl(-); NaHSO4 = Na(+) + HSO4(1-); K3PO4 = 3K(+) + PO4(3-) ; Fe2(SO4)3 = 2Fe(3+) + SO4(2-)
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