x*18-228=x*12
Математика
x*18-228=x*12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 * X - 12 * X = 228 6 * X = 228 X = 228 / 6 = 38
Гость:
уравнение на самом деле простое перенесем части с иксом на одну сторону а числвые без икса на другую 18x-12x=228 6x=228 x=228/6=38 x=38
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