докажите, что прямая у= -2х и парабола у= 6х^2-7х+2 не пересекаются.
Алгебра
докажите, что прямая у= -2х и парабола у= 6х^2-7х+2 не пересекаются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая у= -2х и парабола у= 6х^2-7х+2 6х^2-7х+2=-2x 6x^2-5x+2=0 D=(-5)^2-4*6*2=-23<0 решений нет, т.е. нет общих точек у прямой у=-2х и параболы у= 6х^2-7х+2, т.е. они не пересекаются. Что и требовалось доказать!
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