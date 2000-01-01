Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряжённостью 8 кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд?

Физика
Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряжённостью 8 кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряжённостью 8 кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд? E=F/q, F=Eq=8*10^3*5*10^-9= 204.8*10^(-16)=0.00004 Н =4*10^-5 Н Ответ =0.00004 Н =4*10^-5 Н
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