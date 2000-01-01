Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряжённостью 8 кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд?

Физика

Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряжённостью 8 кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд?

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