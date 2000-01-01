Чему равна наименьшая площадь плоской льдины толщиной 40см , способной удержать на воде человека масой75 кг ???

Физика
Чему равна наименьшая площадь плоской льдины толщиной 40см , способной удержать на воде человека масой75 кг ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему равна наименьшая площадь S плоской льдины толщиной h= 40см=0,40м , способной удержать на воде человека массой m=75кг ?     M-масса льдины V-объем льдины  составим уравнение равновесия Fa=P1+P2 Fa сила архимеда =Þ1*S*h*g P1 вес человека =mg P2 вес льдины =Mg=Þ2*S*h*g Þ1 плотность воды 1000 кг/м3 Þ2 плотность льда 900 кг /м3 Þ1*S*h*g=mg+Þ2*S*h*g Þ1*S*h*g-Þ2*S*h*g   =mg преобразуем и сократим величины S=m/(h(Þ1-Þ2))=75/(0,4(1000-900))=1.875 м2= 1.9 м2 Ответ =1.875 м2= 1.9 м2
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