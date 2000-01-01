решите уравнение: x^4+3x^2-10=0

Алгебра
решите уравнение: x^4+3x^2-10=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^4+3x^2-10=0|t=x^2 t^2+3t-10=0 t1=2, t2=-5 (корни найдены по теореме Виета) x^2=2                       x^2=-5 x=+-sqrt{2}               решений нет, т.к. квадрат числа не может быть отрицательным   Ответ: +-sqrt{2}
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