решите уравнение: x^4+3x^2-10=0

Гость: Гость:

x^4+3x^2-10=0|t=x^2 t^2+3t-10=0 t1=2, t2=-5 (корни найдены по теореме Виета) x^2=2 x^2=-5 x=+-sqrt{2} решений нет, т.к. квадрат числа не может быть отрицательным Ответ: +-sqrt{2}