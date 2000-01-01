Предложите ход анализа для распознавания раствора серной и хлороводородной кислот. Ответ подтвердите молекулярными, полными исокращенными ионными уравнениями химических реакций.

Химия
Предложите ход анализа для распознавания раствора серной и хлороводородной кислот. Ответ подтвердите молекулярными, полными исокращенными ионными уравнениями химических реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обе пробирки прилить р-р соли бария,в той пробирке,где выпадет белый, мелкокристаллический осадок(BaSO4), будет серная к-та,в пробирке с HCl признаков р-ции не будет. H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl SO4(2-) + Ba(2+) =BaSO4   HCl+BaCl2-р-ция не идет.
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