Жившие в 3-м веке каприан был епископом в римской провинции Африке. С негодованием и болью он писал, что передкровожадными взорами тысяч зрителей разыгрываются бои, в которых " убивают человека в удовольствие человеку. Что може...
Обществознание
Жившие в 3-м веке каприан был епископом в римской провинции Африке. С негодованием и болью он писал, что передкровожадными взорами тысяч зрителей разыгрываются бои, в которых " убивают человека в удовольствие человеку. Что может быть более бесчеловечным, более жестоким!" 1. Какие зрелища приводили в негодование христиан? Подумайте, почему они осуждали их. 2. как рисунок подтверждает ту мысль, что большинство римлян-язычников иначе, чем христиане, относились к этим зрелищам? 3. Опишите вооружение каждого из участников поединка.предположите, чем он может закончиться. 4. как по-вашему, прав ли был христианский епископ, осуждавший подобное зрелище? Обоснуйте ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На мой взгляд это гладиаторские бои. дело в том, что в христианской религии есть одна из заповедей! (не убей) 2) язычники веселились и понимали бой, как должное, а христиане напротив. 3) шит, мечь, булава, шлем, лук, топоры. (даже были бои на колесницах.) 4) он как и прав,как и нет. дело в том, что в те времена развлечений было мало. тем самым гладеаторские бои "поднимали настроени"
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