Жившие в 3-м веке каприан был епископом в римской провинции Африке. С негодованием и болью он писал, что передкровожадными взорами тысяч зрителей разыгрываются бои, в которых " убивают человека в удовольствие человеку. Что може...

Обществознание

Жившие в 3-м веке каприан был епископом в римской провинции Африке. С негодованием и болью он писал, что передкровожадными взорами тысяч зрителей разыгрываются бои, в которых " убивают человека в удовольствие человеку. Что может быть более бесчеловечным, более жестоким!" 1. Какие зрелища приводили в негодование христиан? Подумайте, почему они осуждали их. 2. как рисунок подтверждает ту мысль, что большинство римлян-язычников иначе, чем христиане, относились к этим зрелищам? 3. Опишите вооружение каждого из участников поединка.предположите, чем он может закончиться. 4. как по-вашему, прав ли был христианский епископ, осуждавший подобное зрелище? Обоснуйте ответ.

Автор: Гость