Помогите плз Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см, а его периметр 40 см. Ширина второго прямоугольника 12,8 см. Найдите длину второго прямоугольника.
Математика
Помогите плз Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см, а его периметр 40 см. Ширина второго прямоугольника 12,8 см. Найдите длину второго прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Найдём ширину первого прямоугольника: P=2(a+b) a+b=P:2 в=Р:2-а P=40 см, а=8 см, в=40:2-8=20-8=12(см) 2)Найдём площадь первого (второго) прямоугольника: S=ab S=8*12=96(см кв)-площадь первого и второго прямоугольников 3)Найдём длину второго прямоугольника: а2=S:b2 a2=96:12,8=7,5 (см) Ответ: 7,5 см
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